Es klang schon ein bisschen verzweifelt. "Wenn Sie mir jemanden sagen können, der diese Situation besser bewerkstelligen können, dann her damit", sprach Brdaric nach dem enttäuschenden 0:1 gegen Germania Halberstadt vor einer Woche ins MDR-Mikrofon. Die Niederlage war die zweite in Folge, in den vergangenen sechs Liga-Spielen holte RWE nur einen Sieg. In der Tabelle der Regionalliga Nordost ist der ehemalige Zweitligist bis auf Platz 14 abgerutscht und hat nur noch einen Punkt Vorsprung vor dem möglichen ersten Abstiegsrang, den aktuell der Landeskonkurrent ZFC Meuselwitz einnimmt.