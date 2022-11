Über dem 1. FC Lok Leipzig strahlt aktuell die Sonne, 23 Punkte, Platz vier und nach der Heimniederlage des Berliner AK auch die Aussicht, auf zwei Punkte an den Spitzenreiter der Liga heranzukommen. Und die Voraussetzungen könnten kaum besser sein. Drei Siege in Folge im Rücken geht es am Sonntag zum SV Lichtenberg 47. Ab 13 Uhr sind wir mit einem Live-Ticker in der "SpiO"-App dabei.