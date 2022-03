Civa: "Da hast Du kein Spiel im Kopf"

Die Freude auf ein Fußballfest vor bis zu 3.000 Zuschauern hält sich bei Civa allerdings in Grenzen. Da ist zum einen der Krieg in der Ukraine, der bei dem 49-Jährigen Bosnier schlimme Erinnerungen an die Kriegserfahrungen seiner Familie aus dem Jugoslawien-Krieg Anfang der 1990er weckt. Und da ist die Sorge um die Gesundheit und Fitness seiner Spieler. Zwischenzeitlich hatte sich mehr als die Hälfte seiner Spieler mit dem Corona-Virus infiziert. "Da hast Du keine Tabelle und kein Spiel mehr im Kopf, sondern, dass die Jungs gesund zurückkommen." Seit ein paar Tagen ist nun der Großteil seiner Mannschaft negativ getestet. Civa: "Meine Mannschaft ist nicht fit" Bildrechte: imago images/opokupix

Berger: "So scheiße wie noch nie"

In die Sorgen mischt sich nun Kritik. "Ich will Fußball spielen, aber mit gesunden Spielern. Drei Punkte kommen und gehen, ich will aber keine Spieler verlieren", sagt der Lok-Coach. Er schlägt damit verbal in die gleiche Kerbe wie der Mainzer Bundesliga-Trainer Bo Svensson, der in dieser Woche die verbreitete Annahme kritisiert hat, "dass, wenn man negativ ist, man auch spielfähig ist". In Mainz wurde bei Angreifer Delano Burgzog sogar eine Herzmuskelentzündung nach der Corona-Infektion diagnostiziert. Solche Fälle gibt es bei Lok zum Glück nicht. Robert Berger berichtet jedoch von seiner Infektion, bei der er sich "so scheiße wie noch nie" gefühlt habe. Das erste Training nach zwei Wochen sei dann auch eine echte Herausforderung gewesen. "Meine Mannschaft ist noch nicht fit", sagt Civa zwei Tage vor dem Punktspiel gegen Eilenburg.

Aufstiegs- gegen Abstiegskandidat

Der Tabellen-Dritten aus Leipzig-Probstheida steckt in einer misslichen Situation. Aus dieser könnte Samstag-Gegner Eilenburg nun Kapital schlagen. Die Muldestädter kämpfen als Tabellen-16. gegen den Abstieg, haben in dieser Saison auswärts noch nie gewinnen können, liegen in der Auswärtstabelle auf dem vorletzten Rang. "Wir wissen, dass ein Top-Gegner einen nicht so guten Tag braucht, damit wir etwas reißen können", weiß FCE-Trainer Nico Knaubel.

Knaubel: "Keine zwei Busse parken"

"Wir nehmen das Spiel als Derby", erklärt der 42-Jährige und hofft, damit zusätzliche Kräfte freisetzen und eine seltsame mentale Auswärts-Blockade seiner Mannschaft lösen zu können. Zu Hause ist sein Team seit September ungeschlagen. Auswärts verlor Eilenburg elf von 14 Spielen. Dennoch, so verspricht Knaubel: "Wir werden in der Abwehr keine zwei Busse parken oder Beton anrühren." Stattdessen schwebt dem FCE-Coach eine "Straßengang-Mentalität" vor, so wie es auf der ganz großen europäischen Fußball-Bühne etwa Atletico Madrid vormacht. "Zu wissen, wie du einen Gegner aus dem Rhythmus bringen kannst". Nico Knaubel: "Straßengang-Mentalität" Bildrechte: imago images/opokupix

Civa: "Eilenburg ist angekommen"

Knaubels Team ist dafür gerade im Hoch. In der Vorwoche wurde mit Altglienicke erstmals ein Top-Team der Liga geschlagen. "Wir haben eine gute Form, wir haben ständig gespielt, sind im Rhythmus. Das ist vielleicht ein kleiner Vorteil gegenüber Lok", weiß Knaubel. Und auch Civa hat beobachtet: "Eilenburg ist in der Liga angekommen, sie sind fußballerisch nicht schlecht. Ich kann mich an das 1:1 aus dem Hinspiel noch gut erinnern." Im September luchste Eilenburg durch ein Tor kurz vor dem Abpfiff Lok noch einen Punkt ab.

Besonderes Verhältnis und besonderes Spiel

Es war nicht das erste Mal, das Civa nach einem Spiel gegen Eilenburg frustriert war. Denn auch sein erstes Spiel als Lok-Trainer bestritt er im August 2020 gegen die "Macht von der Mulde" – und verlor das Sachsenpokal-Halbfinale. Von einem besonderen Spiel oder gar Revanche-Gedanken will Civa allerdings nichts wissen. Anders als Knaubel. Für den FCE-Coach ist die Partie in Probstheida "ein besonderes Spiel". Der frühere Abwehrspieler kickte in seiner Jugend lange bei Lok-Vorgänger VfB Leipzig. Nun hofft er, dem Mitfavoriten auf die Regionallliga-Meisterschaft ein Bein zu stellen. "Das wird ein Highlight für uns. Das sind die Spiele, die wir uns gewünscht haben, als wir den Gang in die Liga angetreten sind."

Knaubel: "Sie haben eine sehr gute Mischung"

Die Favoritenrolle sieht Knaubel trotz der aktuellen Widrigkeiten im Lok-Team klar bei den Leipzigern: "Sie haben eine gefestigte Hierarchie mit klaren Führungsspielern. Sie haben eine Fitness, die eindrucksvoll ist. Sie sind variabel im Angriffsspiel und mehrere Waffen. Wenn es flach nicht geht, können sie über Standards oder das Flankenspiel gehen. Sie haben eine sehr gute Mischung", schwärmt der FCE-Coach.

Lok-Torhüter fehlt - Fragezeichen bei Eilenburg

Personell fehlen Lok Stammtorhüter Jan-Ole Sievers und Mittelfeldspieler Michael Schlicht. Bei Eilenburg trainiert der zuletzt an Corona erkrankte Stammtorhüter Andreas Naumann wieder. Ob er oder der zuletzt erfolgreiche Christopher Schulz im Tor stehen wird, ist aber noch nicht sicher. Mit Sicherheit ausfallen wird allerdings Pascal Sauer, der sich mit Corona infiziert hat.

Civa: "Das einzige Positive ist, ..."