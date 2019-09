Die Favoritenrolle dürfte damit klar verteilt sein. Allerdings nicht für Lok-Teamchef Björn Joppe. "Auch wenn BAK nicht so gut in die Saison gestartet ist. Ich sehe die Berliner bis zum Ende vorn dabei. Bis zum Ende der Saison stehen sie in den Top vier", prophezeit der Leipziger Coach. Tatsächlich ist die aktuelle Tabellenregion für die Berliner wohl nur eine Momentaufnahme. Der BAK hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als spielstarkes Team gemacht. Nach Rang drei und zwei in den vergangenen beiden Spielzeiten hatten viele Regionalliga-Trainer den Berliner AK mit dem drittteuersten Kader der Liga in dieser Saison sogar als Aufstiegsmitfavorit auf dem Zettel.