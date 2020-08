"Wir müssen unsere Fehler minimieren, ruhiger am 16er werden und unsere Spielstärke beibehalten", sagte Lok-Trainer Almedin Civa auf der Pressekonferenz vor dem BAK-Spiel. Es klingt noch nicht nach Krisenmodus. Man habe schließlich gewusst, dass der Start in die neue Spielzeit mit einer komplett umgekrempelten Mannschaft schwer werde. Und bei der 1:3-Niederlage zum Auftakt bei Hertha BSC II habe seine Mannschaft schon "sehr viele Sachen sehr gut gemacht." Und auch Lok-Präsident Thomas Löwe will noch nichts von Krise wissen: "Wir sollten nicht ungeduldig werden und sollten der Mannschaft Zeit lassen. Wir werden im Laufe der Saison noch viel Freude an der Mannschaft haben", appellierte der Lok-Chef im vereinseigenen Podcast "Lokruf-Wunschkonzert" an die eigenen Fans.