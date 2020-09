Beide kamen mit ihren ebenso runderneuerten wie geschwächten Teams nach Abstieg (CFC) und Nicht-Aufstieg (Lok) nur schwer aus den Startlöchern. Lok erlitt eine böse Halbfinal-Pleite im Sachsenpokal bei Oberligist Eilenburg und verhinderte so ein frühes Duell gegen Chemnitz, die es bis ins Finale schafften. Der Regionalliga-Start ging bei Hertha II dann auch in die Hose. Der CFC gewann zwar gleich den Sachsenpokal, startete aber dafür in der Liga mit null Punkten aus zwei Partien. Auch hier gab es eine unangenehme Überraschung gegen einen Underdog, mit dem 1:2 in Auerbach. Zuletzt aber lief es besser. Die Elf von Almedin Civa, Nachfolger von Fast-Aufsteiger Wolfgang Wolf, kam zuletzt auf zehn Zähler in vier Partien und rangiert schon wieder auf Platz drei. Das Team von Daniel Berlinski, der den nach Mannheim abgewanderten Patrick Glöckner, ersetzte, nach sieben Punkten aus drei Spielen zumindest Neunter. Und hätte am Sonntag fast für eine kleine DFB-Pokal-Sensation gesorgt, als man nur zehn Minuten von einem Sieg gegen Europa-League-Teilnehmer TSG Hoffenheim stand. Am Ende verlor der CFC unglücklich im Elfmeterschießen. Schon während des Spiels spürte man, dass ein Erfolg Balsam auf die vielen Wunden zuletzt gewesen wäre. Berlinski, der selbst zwei Tage bei der Familie abschaltete, wird nach dem verpassten Coup nun viel mentale Aufbauarbeit leisten müssen.