Was für ein Flutlichthit in der Regionalliga! Der Chemnitzer FC erwartet zum Traditionsderby gegen Lok über 3.000 Zuschauer, davon etwa 600 Gästefans. Es ist die Neuauflage des Endspiels um den letztjährigen Sachsenpokalsieg. Damals knallte FCL-Torjäger Djamal Ziane die Probstheidaer mit dem 1:0 in der Verlängerung in den DFB-Pokal. CFC-Trainer Daniel Berlinski betont deshalb: "Wir wissen, wie gefährlich Djamal ist. In der Partie ist viel Prestige drin und wir haben aus dem Finale etwas gutzumachen." Die Niederlage kostete den Himmelblauen wichtige Einnahmen, um in den Kader zu investieren.