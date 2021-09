Bildrechte: imago images/Christoph Worsch

Der FC Carl Zeiss Jena feiert am Samstag eine Premiere. Zum ersten Mal treffen die Thüringer in einem Pflichtspiel auf den SV Lichtenberg 47. Und das Kunert-Team will gegen die Berliner den sechsten Sieg in Folge perfekt machen und sich oben festkrallen. "Das ist alles andere als ein Selbstläufer gegen diese sehr kompakte Mannschaft, die wir nicht unterschätzen werden", sagte Coach Kunert und verweist unter anderem auf das gute Umschaltspiel. Dennoch ist ein Sieg natürlich Pflicht, zumal die beiden kurzfristig verpflichteten Neuzugänge Felix Drinkuth und Maurice Hehner von der Physis her schon eine Option für den Samstag sein könnten.