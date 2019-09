Für Nordhausens Trainer Heiko Scholz ist es mal wieder eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Als er in der vergangenen Saison das Ruder bei Wacker übernommen hatte, gewann er im Mai dieses Jahres (auch an einem Freitagabend) mit seinem Team doch glatt mit 1:0 (Torschütze Oliver Genausch) bei seinen alten Schützlingen. Den Streich würde er gern wiederholen. "Das große Ziel sind drei Punkte", sagte Scholz auf MDR-Nachfrage. Allerdings würde er auch "mit einem Punkt zufrieden sein". Das große Plus des 53 Jahre alten Fußballlehrers ist, dass er die "Lok-Mannschaft aus dem Effeff" kennt. Personell gibt es bei Wacker Nordhausen noch ein paar Baustellen. Hinter Nils Pichinot, Felix Müller und Sebastian Heidinger stehen Fragezeichen, sie könnten aber in den Kader rutschen. Mit einem Einsatz von Stepan Kores ist nach Aussage von Heiko Scholz eher nicht zu rechnen.