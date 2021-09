Am Sonntag (13 Uhr) will Lok Leipzig den zweiten Heimsieg gegen Germania Halberstadt einfahren. Bei den Gästen ist der Einsatz ihres Trainergespanns noch unklar, denn Chefcoach Benjamin Duda, der doppelt geimpft ist, und Co-Trainer Bastian Breves hatten sich mit dem Corona-Virus infiziert. "Wir gehören wohl zu den wenigen Menschen, die als Impfdurchbrecher zu bezeichnen sind. Ich bin aber optimistisch, was die Zukunft betrifft", hatte Duda in der vergangenen Woche erklärt. Bis zum 23. September befand sich der Germania-Coach in Quarantäne. Der 33-Jährige geht davon aus, dass er nach einem negativen Test wieder mit der Mannschaft arbeiten darf, die momentan von Thomas Waldow trainiert wird. "Wir nehmen es so, wie es kommt. Wir werden alles tun, um die Mannschaft wieder in die Spur zu bekommen", bekräftigte Duda im Hinblick auf die schwere Aufgabe in Probstheida.

Germania-Coach Benjamin Duda hofft am Sonntag auf die Rückkehr Bildrechte: IMAGO / Picture Point