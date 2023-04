FCE-Coach Wollitz: "Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe"

Jetzt geht es nach Cottbus. Das Spiel wurde verlegt, nachdem der Platz im Stadion der Freundschaft vor über einem Monat unbespielbar war. Das Wetter der letzten Tage lässt auch dieses Mal keine perfekten Bedingungen zu. FCE-Coach Claus-Dieter Wollitz sagte dem MDR: "Der Platz ist bescheiden." Einen Vorteil für ein Team sieht er dadurch nicht. "Jena spielt ja auch Fußball." Hinter dem Einsatz von Energie-Stürmer Eric Hottmann (neun Saisontore), der beim knappen Sieg gegen TeBe (2:1) umgeknickt war, steht genauso wie hinter dem von Ex-FCC-Spieler Maximilian Oesterhelweg noch ein Fragezeichen.

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz will Jena vor Aufgaben stellen. Bildrechte: IMAGO/Fotostand

In den letzten Spielen taten sich die Lausitzer mit der Chancenverwertung schwer. Laut Wollitz hätte Energie allein in den beiden letzten Heimspielen 15-20 Tore schießen müssen, heraus sprangen aber nur drei. Solche Phasen gäbe es im Fußball. Wie er das ändern will: "Wenn ich das wüsste. Also ich sage, entscheidend ist nicht, wie viele Torchancen man erspielt, entscheidend ist, wie viele Tore man erzielt. Das zählt im Fußball." Die kurze Vorbereitung reiche für große Veränderungen nicht, aber der FCC hat ähnliche Voraussetzungen. Wollitz erwartet ein Spiel auf Augenhöhe.

Angesprochen auf die herausragenden Qualitäten der Jenaer in der Defensive hob der FCE-Coach die eigene Stärke hervor: "Aber wir haben die beste Offensive. Bei wem ist das Glas halbleer oder halbvoll?" In einem Topspiel wie dem am Mittwoch sei die Tagesform und welche Mannschaft die Momente findet entscheidend.

FCC-Trainer Klingbeil: "Darauf haben wir hingearbeitet"

Einer, der bei Jena für die Highlights in den letzten Wochen verantwortlich war, ist Maximilian Krauß. Seit Anfang Februar hat er in neun Partien sieben Tore vorbereitet. Wollitz: "Natürlich ist das ein sehr, sehr guter Spieler, ein Unterschiedsspieler." Doch Cottbus lege nicht nur das Augenmerk auf einen Kicker, sondern immer auf das Team. Jena habe eine gute Intensität und Organisation direkt nach Ballverlusten. Wenn der FCC das Leder hat, sei die Klingbeil-Truppe ambitioniert im Aufbauspiel und im Pressing. "Doch ich kann auch sagen, dass Jena gegen uns Aufgaben zu erledigen hat", versprach Wollitz gegenüber dem MDR. Mit einem Sieg würde Energie Erfurt an der Tabellenspitze ablösen. Jenas Maximilian Krauß ist einer der Hauptverantworlichen für den Aufschwung des FCC. Gegen Lichtenberg legte der Flügelflitzer ein Tor auf. Bildrechte: IMAGO / Matthias Koch

Jena-Coach René Klingbeil ist gewarnt: „Uns erwartet eine sehr gute Mannschaft. Cottbus hat sehr viel Qualität in ihren Reihen. Sie haben einen Trainer, der mit allen Wassern gewaschen ist, der sie perfekt einstellen wird“, sagte der 42-Jährige auf dem vereinseigenen Youtube-Kanal. Ex-FCE-Spieler und FCC-Verteidiger Marcel Hoppe mahnte dort, Cottbus sei ein „torgefährlicher Gegner. Wir sind gewarnt.“ Es komme auf das Momentum an, ein Standard könne die Partie entscheiden. Sein Trainer sieht das ähnlich: „Es wird zur Sache gehen, ein spannendes Spiel zwischen zwei Teams, die sich Nichts schenken werden und jeden Fehler wahrscheinlich ausnutzen.“ Klingbeil ist heiß auf die Partie: "Darauf haben wir hingearbeitet. Nun freuen wir uns auf dieses Spiel, das nun ein Spitzenspiel ist. Dass es diese Konstellation gibt, ist das Verdienst der Mannschaft, die sich das über die letzten Wochen verdient hat.“

