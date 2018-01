Nachdem die drei Profiligen in den letzten Wochen bereits aus der Winterpause zurückgekehrt sind, rollt am Wochenende auch in der Regionalliga Nordost wieder der Ball, denn der 19. Spieltag wird nachgeholt. Zumindest dort, wo die Partien wegen Unbespielbarkeit der Plätze noch nicht abgesagt wurden, wie bei Oberlausitz gegen Auerbach und Neustrelitz gegen Bautzen.

Für Chemie Leipzig gibt es zum Jahresauftakt die Feuertaufe. Denn Ligaprimus Energie Cottbus gastiert am Sonntag, 13:30 Uhr in Leutzsch. Alles andere als ein Sieg der Lausitzer wäre eine Überraschung, aber wie man als Außenseiter zum Auftakt den Spitzenreiter stürzt, hat Rot-Weiß Erfurt in der 3. Liga gezeigt. Die Chemiker haben sich in der Winterpause mit Merkel und Stelmak im Angriff verstärkt und brauchen jeden Punkt für den Klassenerhalt.