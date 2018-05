Im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark steigt am Samstag (13:30 Uhr) am letzten Spieltag der Saison eine Art Endspiel. Die VSG Altlienicke empfängt dabei die FSV Budissa Bautzen. Der Gewinner bleibt sicher in der Regionalliga. Den Hauptstädtern reicht ein Remis, da sie ein um sieben Tore besseres Torverhältnis gegenüber den punktleichen Bautzenern haben.