Gleich zwei FCL-Verantwortliche verkündeten ihr Unverständnis über die Verlegung. Vize-Präsident und Sportvorstand Torsten Kracht meldet sich in der "Leipziger Volkszeitung" (LVZ): "Die Spielabsage ist eine Farce, das muss man so deutlich sagen und dazu stehe ich auch. Dass man an einem Donnerstagabend, 48 Stunden vor dem Duell, so ein Spiel absagt, habe ich überhaupt noch nie erlebt."