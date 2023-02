Da bahnt sich etwas an, die Thüringer haben noch eine Rechnung offen. Definitiv fehlen werden im "Revanche-Spiel" in Berlin Mittelfeldspieler Til Schwarz wegen einer Gelbsperre und wohl auch Verteidiger Ben-Luca Moritz, der wegen einer Roten Karte in der Partie bei Chemie Leipzig (1:1) bereits die Begegnungen in Lichtenberg (3:4) und zuletzt das mit 2:0 gewonnene kleine Thüringenderby gegen Meuselwitz verpasste.

Hochmotiviert: RWE-Trainer Fabian Gerber. (Archiv) Bildrechte: IMAGO/Bild13