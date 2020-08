Auerbach wollte Genausch nicht gehen lassen

Auerbachs Trainer Sven Köhler macht keinen Hehl daraus: "Wir hätten Oliver gern behalten. Da er seinen Lebensmittelpunkt aber in Radebeul sieht, hat es nicht geklappt." Der Einstand des Stürmers war beachtlich. Erst im vergangenen Winter kam er vom insolventen Liga-Konkurrenten Wacker Nordhausen, war in vier Spielen vor dem Corona-Abbruch an drei Toren, darunter zwei Vorlagen, beteiligt. Und dann schon wieder weg. VfB-Trainer Sven Köhler Bildrechte: imago/foto2press

Pendelei wurde zuviel

Das Ex-Dynamo-Talent wollte zurück in die Heimat. "Über eineinhalb Stunden einfach zu pendeln, war zu viel. Ich möchte demnächst eine kaufmännische Ausbildung machen, weil ich vorher immer nur Fußball gespielt habe. Außerdem war die Familie ein Grund", verrät der 29-Jährige. Seine Freundin Mariann kommt auch aus Dresden, seit einem eineinhalb Jahren ist er Papa der gemeinsamen Tochter Ella.

Zehn Tore traut er sich zu

Kann er Bischofswerda zum Klassenerhalt schießen? "Ich traue mir zehn oder mehr Tore zu, sonst hätte ich das auch nicht gemacht", betont Genausch, "ich weiß, was an meine Person gebunden ist. Trotzdem haben wir alle gemeinsam einen Plan und müssen uns jetzt als Team daran halten".

Einst in Zwickau mit Toni Wachsmuth

Oliver Genausch im Trikot des FSV Zwickau. (Archiv) Bildrechte: IMAGO Die Oberlausitzer gelten gerade bei vier Abstiegsplätzen als krasser Außenseiter. Der Kader ist zu großen Teilen mit regionalliga-unerfahrenen Talenten besetzt. Genausch meint: "Uns hat keiner auf der Rechnung, genau das ist keine schlechte Ausgangsbasis." Er selbst hat in Zwickau unter Torsten Ziegner bereits zehn Einsätze in der 3. Liga zu verbuchen. "Ich habe dort viele tolle Leute kennengelernt, noch mit Toni Wachsmuth (heutiger FSV-Sportdirektor, Anm. d. Red.) zusammengespielt. Das Geheimrezept war immer der Zusammenhalt. Wenn wir in Bischofswerda das Zwickau der 4. Liga werden, haben wir eine Chance."

VfB-Coach Köhler ist sicher: "Oliver hat durch seine Historie das Potential, eine klare Verstärkung für Bischofswerda zu sein. Dass wir ausgerechnet am ersten Spieltag auf ihn treffen, ist eine typische Geschichte, wie sie der Fußball schreibt. Alles andere als eine enge Kiste am Sonnabend wäre für mich eine Überraschung." Zumal der Übungsleiter seine bisherigen zwei Auswärtsspiele in Bischofswerda jeweils verlor, danach süffisant meinte: "Wir sind ja ein gern gesehener Gast hier, weil wir immer die Punkte hier lassen."

Kombi-Tickets geplant