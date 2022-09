Mit einer Berliner Mannschaft an der Spitze der Regionalliga Nordost war zu rechnen. Dass aber der Berliner AK nach fünf Spieltagen mit blütenweißer Weste ganz oben thront, ist schon eine dicke Überraschung. Das Team von Trainer Benjamin Duda ging mit einem Etat in die Saison, der um zwei Drittel gekürzt wurde. Und dennoch eilen die Berliner aktuell von Sieg zu Sieg. Was ist das Geheimnis? "Wir haben gerade das Momentum auf unserer Seite. Wir schwimmen auf einer Welle. Das hat Gründe", erklärte BAK-Coach Duda auf Nachfrage von "Sport im Osten". Dass man jetzt mit einem Auge vielleicht auch auf den Staffelsieg schielt, hält der 34-Jährige für "absurd". "Jedes Spiel bisher hätte auch anders ausgehen können. Dass wir gewonnen haben, war aber kein Glück. Trotzdem schauen wir von Spiel zu Spiel. Meine Spieler haben so ein Naturell, wollen immer Vollgas geben, sich in der Liga zeigen, das als Sprungbrett nutzen. Und zwar mit maximaler Hingabe und einem tollen Spirit."