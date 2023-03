Emotionen sind am Sonntag dennoch drin. Denn der 1. FC Lok arbeitet am Kunststück, den ungeliebten Erzrivalen schon zum dritten Mal in dieser Saison zu bezwingen. Die FCL-Fans bastelten bereits ein Banner, in dem nur noch das dritte Häkchen fehlt. Haken eins gab es im September nach dem Sachsenpokal, als sich die Gäste im Kunze-Sportpark mit 8:7 im Elfmeterschießen durchsetzen konnten. Nach 120 Minute stand es 0:0. In der Liga gelang den Probstheidaern dann Mitte Oktober ein klares 3:0. Wobei die letzten beiden Treffer erst ganz am Ende zustande kamen. Eine dritte Niederlage wäre für die Chemie-Fans eine Art fußballerischer Super-Gau.