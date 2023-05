Gastgeber ohne Mittelfeldspieler Mast

Der Saisonendspurt ist eröffnet, Chemie Leipzig (50 Punkte, 7. Platz) hat am 32. Spieltag Germania Halberstadt (15 Punkte, 17. Platz) zu Gast. Bei den Leutzschern kann Trainer Miroslav Jagatic (fast) auf die "volle Kapelle" zurückgreifen, verzichten muss er auf Dennis Mast. Wie der 46-jährige Fußballlehrer "Sport im Osten" sagte, lag der Mittelfeldspieler die ganze Woche krank im Bett. "Er soll erst einmal wieder gesund werden, sodass er uns in der Partie in Erfurt wieder zur Verfügung stehen kann." Sollten die Leutzscher gegen Halberstadt jubeln, dann diesmal ohne Dennis Mast. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / opokupix

Chemie-Trainer Jagatic: "Nicht die Anfangsphase verschlafen" wie im Hinspiel

Gegen Halberstadt kann die Mannschaft "ohne Druck aufspielen, du darfst nur nicht die Anfangsphase verschlafen". Damit dachte Miroslav Jagatic an das Hinspiel im Halberstädter Friedensstadion (15. Spieltag), als sich die Chemiker bereits in der dritten Minute das 0:1 durch Ilya Hlynianyi einfingen. Am Ende drehten die Grün-Weißen nach Toren von Manasse Eshele (34./FE) und Denis Jäpel (71.) die Partie noch auf 2:1.

Trotz der ausweglosen Lage der Halberstädter erwartet Jagatic einen motivierten Gegner, der "gute Spieler im Kader hat und über eine gute Spielanlage" verfügt. "Wir unterschätzen die Germania keineswegs. Es wird kein einfaches Spiel für uns", bekräftigte der Chemie-Trainer.

Halberstadt-Coach Rost sieht Spiel als "Charaktertest" für sein Team

Germania Halberstadt ist auf Abschiedstour, zuletzt boten die Schützlinge von Coach Manuel Rost im Nachholspiel beim SV Babelsberg 03 jedoch eine ordentliche Leistung. Trotz des 0:2 hatte Rost "eine Mannschaft gesehen, die viel Laufbereitschaft und Engagement an den Tag legte und sich mit allem wehrte, was in ihr steckt". Das Manko: "Im letzten Drittel ist dann halt Ende. Wir treffen dann häufig die falschen Entscheidungen", so der 34-Jährige. Trainer Manuel Rost ist mit seiner Mannschaft auf Abschiedstour. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Bild13

Das Gastspiel bei Chemie Leipzig mit dem besonderen Flair des AKS sieht Rost als "Charaktertest" an. "Wir genießen das Spiel, das gibt noch einmal zusätzliche Energie. Zumal es für uns der Gipfel der Englischen Wochen ist. Das ist das fünfte Spiel in 15 Tagen. Dort wird man noch einmal von Außen gepusht."