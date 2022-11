Der Berliner AK ist mit neun Siegen aus zehn Spielen in die Saison gestartet. In den letzten beiden Spiele zeigte die Formkurve allerdings leicht nach unten. Einem torlosen Remis in Babelsberg folgte letzte Woche die 2:4-Niederlage gegen Chemnitz. Am Freitag soll mit einem Sieg in Jena die Tabellenführung gegen den gefährlich nah herangerückten FC Energie Cottbus verteidigt werden.