Der habe besonders in den letzten drei Spielen gefehlt "mit seiner Kommunikation und Zweikampfführung". Wichtig wäre auch ein so erfahrener Man wie Rechtsverteidiger Robert Berger. Doch der trainierte nach seiner Corona-Erkrankung erst am Donnerstag erstmals mit der Mannschaft. “Da müssen wir sehen, wie es von der Kraft her geht. Er könnte aber eine Alternative sein.“

Bei aktuell acht Punkten und Platz zehn ist klar: Die Himmelblauen brauchen am Samstag dringend ein Erfolgserlebnis, sonst könnten wahrlich unruhige Wochen bevorstehen. Wichtig dafür wären auch Tore, bisher gelangen dem CFC in sechs Spielen nur sechs. Zwei davon markierte Felix Brügmann, der am Samstag ins Bruderduell mit Florian bei der BSG Chemie gehen wird. Die Leutzscher können trotz der unglücklichen Pokalniederlage gegen Stadtrivale 1. FC Lok Leipzig recht zufrieden sein mit den letzten Wochen.



Zehn Punkte wurden in den letzten vier Spielen geholt, vor knapp zwei Wochen der bis dahin ungeschlagene Berliner AK überzeugend bezwungen. Das hat auch Tiffert bemerkt: Mit Chemie komme eine Mannschaft, "die vor Selbstvertrauen strotzen wird". Der Chemnitzer Coach weiter: "Sie haben sich punktuell verstärkt. Wenn ich an Eshele denke, eine absolute Bereicherung. Das ist eine Mannschaft, die sich gefestigt hat. Gegen die ist es immer unangenehm zu spielen."