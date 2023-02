In der Tabelle trennen den Chemnitzer FC und den VfB Germania Halberstadt Welten. Zurzeit liegen die "Himmelblauen" mit 36 Punkten (3. Platz) in Lauerstellung, die Germanen hängen mit acht Zählern tief im Keller (17. Platz). So die Momentaufnahme. Am Mittwoch (15. Februar) hatten die Chemnitzer die große Chance verpasst, an die Tabellenspitze zu klettern. Voraussetzung wäre ein Dreier im Nachholspiel bei Viktoria Berlin gewesen, doch es kam anders.

Nach der unerwarteten Pleite bei Viktoria Berlin hatte CFC-Trainer Christian Tiffert diese Woche Aufbauarbeit zu leisten. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Picture Point