Fußball | Regionalliga Bremst der Chemnitzer FC den Berliner "Spielverderber" aus?

25. Spieltag

Der Chemnitzer FC hat sich (vorerst) aus dem Titelrennen in der Regionalliga Nordost verabschiedet, vier andere ostdeutsche Traditionsklub mischen noch mit und drücken dem CFC am Freitagabend (19 Uhr im Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) im Flutlichtknaller gegen die VSG Altglienicke alle Daumen.