Tiffert liebäugelt mit Personalwechseln

Furkan Kircicek (li, noch ohne Saisontor) könnte gegen Cottbus wieder ein Kandidat für die Startelf sein. Bildrechte: imago images/HärtelPRESS Der Schuh drückt bei den Chemnitzern vor allem in der Offensive. Sie gaben bislang nur 49 Schüsse aufs gegnerische Tor ab, das macht Platz 14 ligaweit. So verwundert es weniger, dass der vermeintliche Aufstiegskandidat erst fünf Treffer erzielte. Tiffert liebäugelt deshalb wohl mit Personalwechseln, sagt: "Es wird um die erste Elf gestritten. Wie häufig nach höheren Niederlagen rechnen sich auch Andere, die sich vorher weit dahinter sahen, jetzt wieder Chancen aus." Kurzfristig dürften für das zuletzt wirkungslose Sturmtalent Michel Ulrich wohl Lukas Stagge oder Furkan Kircicek in die Stammformation rutschen.

Auch die Taktik steht auf der Probe

Der CFC sucht noch die optimale Rolle für Rückkehrer Chris Löwe Bildrechte: IMAGO/HärtelPRESS Nachdem der CFC gegen Erfurt erstmals seit Anfang April mehr als ein Gegentor in einem Liga-Spiel kassierte und dabei auch noch öfter ausgekontert wurde, denkt der Coach wohl auch über einen Systemwechsel zur Viererkette nach. Dann könnte Rückkehrer Chris Löwe auch von der Sechser-Position auf die linke Seite wechseln. Tiffert erklärt: "Er ist sicher kein Spieler, von dem wir aufgrund seines Alters verlangen können, dass er die Außenseite bei einer Dreierkette allein abdeckt. Das geht nicht mehr von der Laufstärke, die man dort bewältigen muss, und auch nicht vom Tempo." Im Viererketten-System hätte der 33-jährige Löwe aber einen offensiven Außen vor sich.

Alter Verkehrsunfall stoppt Energie-Angreifer

Tim Heike (re.) wechselte vor der Saison von Halberstadt nach Cottbus. Bildrechte: IMAGO / Steffen Beyer Gut trifft sich für Chemnitz, dass Cottbus bei nur acht Toren ebenfalls seine eigenen Angriffsprobleme hat. Zudem zittert Energie um seinen Sturm-Neuzugang Tim Heike, der bereits zwei Treffer markierte und nun durch kuriose Nachwirkungen eines alten Verkehrsunfalls gestoppt wird. Trainer Claus-Dieter Wollitz verriet im RBB: "Tim war bei einem Spezialisten in München und dort hat man festgestellt, dass er durch den schweren Unfall im vergangenen Jahr ein Trauma im Kopf erlitten hat." Dieses strahlt offenbar nun ins Knie und verursacht dort permanente Reizungen, die wiederum zu Flüssigkeitsansammlungen führen. Ungewöhnlich ist an diesem Fall auch, dass Heike nach dem Unfall Probleme mit dem Sprunggelenk hatte, die Kniebeschwerden jedoch erst in Cottbus aufgetreten sind.

Cottbus ist für Chemnitz eine Art Lieblingsgegner