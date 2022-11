Die Tabelle sollte die Mannschaft von Trainer Manuel Rost nicht unbedingt im Hinterkopf haben, denn da sieht es trübe aus. Gerademal drei Unentschieden in 13 Spielen sind keine Motivation, und jetzt geht es für das Schlusslicht zu einem der Favoriten in der Regionalliga Nordost.

Energie Cottbus liegt mit 26 Punkten und Platz drei in Lauerstellung. Sollte der FC Rot-Weiß Erfurt am Sonnabend gegen den SV Babelsberg 03 nicht über ein Remis hinauskommen und Cottbus schnappt sich tags darauf gegen Halberstadt den Dreier, wäre das Team von Coach Claus-Dieter Wollitz an RWE und dem Berliner AK vorbeigehuscht und Tabellenerster. Der BAK spielt erst am kommenden Mittwoch gegen den 1. FC Lok Leipzig.