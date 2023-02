Der gebürtige Berliner kam in den 1990er Jahren von seinem Heimatverein aus Marzahn in den Nachwuchs des nach der Wende zunächst als FC Berlin firmierenden DDR-Rekordmeisters. "Es war eine kurze, aber intensive Zeit", erinnerte sich der mittlerweile 41-Jährige dieser Tage im Gespräch mit den Thüringer Funke Medien. "Es hat mir für meine spätere Karriere auch noch mal richtig Glück gebracht." 2003 überzeugte er im Probetraining der zweiten Mannschaft des Hamburger SV – Trainer war der in Berlin-Hohenschönhausen keineswegs unbedeutende Thomas Doll. Später brachte es Defensivspezialist Klingbeil beim HSV auf immerhin 51 Bundesligaspiele und zwei Champions-League-Einsätze.