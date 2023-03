Nur zwei Punkte trennen BSG Chemie Leipzig auf Platz sieben vom FC Carl Zeiss Jena auf Rang vier. Der FCC geht mit einem Lauf von sechs Spielen in Serie ohne Niederlage in das Duell gegen Chemie. Zuletzt gab es ein 2:2-Unentschieden im prestigeträchtigen Thüringenderby gegen den FC Rot-Weiß Erfurt. Auch Chemie dürfte mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen nach Thüringen gereist kommen. Gegen Meuselwitz und den Chemnitzer FC gewannen die Leipziger jeweils mit 3:0 und wollen diese Serie auch gegen Jena weiter fortführen.

Jenas Coach René Klingbeil kennt die Stärken des Teams aus Leipzig Leutzsch und will die drei Punkte unbedingt im Paradies behalten. Personell kann er dafür aus dem Vollen schöpfen. Alle Spieler, bis auf den Langzeitverletzten Ogulcan Tezel sind fit für das Duell am Samstag. "Wir sind auf jeden Fall gewarnt", mahnte Klingbeil im Vorfeld des Spiels. "Wir wissen aber auch, dass da eine Mannschaft auf uns zukommt, die ihre Qualitäten hat. Nicht ohne Grund haben wir in den letzten Jahren oft nicht so gut gegen die BSG Chemie ausgesehen. Für uns wird es am Samstag darum gehen, unsere Lösungen zu finden, um letztlich unsere Stärken auf den Rasen zu bekommen."