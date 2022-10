Dabei spielen beide bisher eine gute Saison und haben erst einmal verloren. Den FCC erwischte es vergangene Woche bei Chemie Leipzig (0:1). Der Weg zurück in die Erfolgsspur scheint kein leichter zu sein. Trainer Andreas Patz schwärmt von Altglienicke: "Uns erwartet ein harter Brocken. Die VSG ist aus meiner Sicht - gemeinsam mit Energie Cottbus - die beste Mannschaft der Liga, die einen frechen Offensivfußball spielt und viele gute Einzelspieler in ihren Reihen hat."

Altglienicke hat den besten Angriff der Liga. Der Offensivfußball spiegelte sich auch in den vergangenen Ergebnissen der Süd-Berliner wider. Die lauteten 3:3, 0:4 und 5:2. Das Spektakel gefällt nicht jedem. Trainer Karsten Heine sagte der "Ostthüringer Zeitung" zum Saisonstart: "Zufrieden sind wir nicht, weil in dem einen oder anderen Spiel mehr drin gewesen wäre. Man sieht es ja auch an unseren Gegentoren, dass man da nicht so zufrieden sein kann. Wir kassieren einfach zu viele Gegentreffer und das ist ein Problem, weil wir nicht in jedem Spiel fünf Tore schießen können, um zu gewinnen. Da haben wir noch jede Menge zu tun. Es ist aber kein reines Abwehrproblem, sondern das Defensivverhalten der gesamten Mannschaft."