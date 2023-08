Holprig und doch erfolgreich ist Rot-Weiß Erfurt in die neue Saison gestartet. Dank eines späten Doppelschlages gegen Hansa Rostock II fuhren die Thüringer am ersten Spieltag direkt einen Sieg ein (2:0) - auch wenn nicht alles glatt lief. "Keine Mannschaft der Welt ist zum ersten Spieltag 100 Prozent fit", zeigte sich Erfurts Trainer Fabian Gerber im "Sport im Osten"-Interview verständnisvoll. Schon der nächste Gegner wird die Erfurter Fitness auf eine Probe stellen. Am Samstag steht das Auswärtsspiel bei Energie Cottbus an (14:05 Uhr im MDR FERNSEHEN, Livestream und Ticker in der SpiO-App).