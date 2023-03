Seit 2016 gab es zwischen beiden Kontrahenten in der Regionalliga zehn Duelle. Die Statistik dominieren fünf Remis, vier Mal ging Cottbus als Sieger vom Platz. Der einzige Dreier der Leipziger stammt vom 3:2-Heimerfolg im August 2019. In der Hinrunde zog Lok in Cottbus mit 1:3 den Kürzeren. Den einzigen Leipziger Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielte Osman Atilgan (32.), der kurz vor dem Abpfiff nach einer hämischen Klatscheinlage noch mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war.