Nur drei Tage nach dem turbulenten 4:3-Erfolg gegen den SV Babelsberg trifft Lok Leipzig am Freitagabend (Anstoß: 19 Uhr, live im Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) auf den Greifswalder FC. Mit einem weiteren Sieg können die Leipziger wieder näher an die oberen Tabellenplätze heranrücken.