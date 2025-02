Im Fußball hat man schon oft erlebt, dass Teams nach einem wichtigen und emotionalen Sieg wie dem gegen Halle in ein mentales Loch fallen. Doch in Probstheida scheint das in dieser Saison kein Thema zu sein. Das Team hat sich von den, zugegebenermaßen wenigen, Rückschlägen immer schnell erholt und wirkt sehr gefestigt. Der Schlüssel dazu liegt für Trainer Jochen Seitz auf der Hand: "Es geht ganz einfach: durch Erfolge, " erklärte er auf der Pressekonferenz, ohne die Dinge unnötig zu komplizieren. "Erfolge steigern das Selbstvertrauen. Dann kommen die Automatismen und die Spieler glauben auch mal, was der Trainer ihnen sagt. Das geht Hand in Hand mit dem, was die Mannschaft sich selbst zutraut."