Ziane fit - Sievers-Einsatz noch offen

Jan-Ole Sievers Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Immerhin konnte Lok nach dem 1:0-Sieg beim Berliner AK am 23. März zum letzten Mal für lange Zeit eine normale Trainingswoche absolvieren. Mit dabei waren auch Djamal Ziane und Keeper Jan-Ole Sievers. Die Nummer eins stieg am vergangenen Samstag zum ersten Mal nach seiner Corona-Erkrankung wieder ins Mannschafttraining ein. Ob es bis Mittwoch reicht, ist noch offen. Civa vertraut seinem Keeper, "der mir sagen wird, wenn er noch nicht bei 100 Prozent ist". Bei Ziane ist der Coach nicht unfroh, dass der Knipser vom Dienst wegen einer Gelbsperre in Berlin gefehlt hatte. Da sei er ohnehin noch nicht richtig fit gewesen. Gegen Altglienicke wird Ziane gebraucht und wird sicher in der Startelf stehen.

Altglienicke mit starken Ergebnissen

Zwei Trainerfüchse: Almedin Civa (Lok/li.) und Karsten Heine (VSG/re.) Bildrechte: imago images/Ed Gar Altglienicke, der Verein ohne eigenes Stadion, aber mit einer Mannschaft, die eigentlich Platz eins angreifen wollte. Aktuell hat das Team von Trainer Karsten Heine mit kleinen Ausbrüchen nach unten einen sehr guten Lauf. Die Heimsiege gegen den Berliner AK (4:1), den Chemnitzer FC (4:1) und Energie Cottbus (3:0) waren beeindruckend. Am Wochenende zog Altglienicke dank eines 4:1 beim BAK ins Finale des Landespokals ein. "Die Mannschaft ist sehr stark, die hatten große Ambitionen in den letzten Jahren. Jetzt haben sie keine Lizenz abgegeben, aber einen starken Kader. Das hat man im Pokal gesehen, wo sie hoch verdient den Berliner AK weggehauen haben. Die werden uns nichts schenken wollen", so Civa.

Starke Defensive wird Grundlage

Wichtig wird sein, dass die Leipziger Abwehr wieder sicher steht. 14 Mal stand in der Saison bereits die Null, auch ein Verdienst von Innenverteidiger Luca Sirch. Der 22-Jährige spielte eine starke Saison, was auch schon einigen höherklassigen Vereinen aufgefallen ist. Da sein Vertrag in Leipzig im Sommer ausläuft, stellt sich für Civa natürlich auch die Frage, ob er Lok erhalten bleibt. Der Trainer würde sich freuen, wenn Sirch noch ein Jahr dranhängt, weiß aber auch: "Wenn er mit mir arbeiten will, muss er hier verlängern. Wenn aber ein Zweitligist anruft, gibt es keinen Regionalliga-Spieler, der sagt, ich bleibe. Wer das sagt, erzählt viel Müll."