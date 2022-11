Vielleicht kam der Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt. Am vergangenen Spieltag der Fußball-Regionalliga kam Rot-Weiß Erfurt nicht über ein 1:1-Unentschieden bei Germania Halberstadt hinaus. Nur dank eines Last-Minutes-Tores konnte die Mannschaft von Fabian Gerber überhaupt noch einen Punkt mitnehmen. Hinterher musste der Trainer am MDR-Mikrofon an die Grundtugenden des Fußballs erinnern: "Wir wussten von der ersten Sekunde an, dass es dieses schwere, eklige Spiel werden wird", sagte er. Doch seine Mannschaft habe den Kampf zu spät angenommen: "In den ersten 20 Minuten wollten wir zu viel spielerisch lösen und dachten: Es geht schon irgendwie."