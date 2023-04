Die Thüringer stehen unter Zugzwang, denn im Kampf um die Tabellenführung liegt RWE mit 58 Zählern drei Punkte hinter Spitzenreiter Energie Cottbus. Bei noch fünf ausstehenden Spielen sollte sich Erfurt also keinen weiteren Ausrutscher (wie zuletzt beim 1:2 gegen den BFC Dynamo) mehr leisten. Entsprechend fokussiert geht RWE das Heimspiel gegen Halberstadt an. "Man sieht, wie schnell es geht, wenn man ein, zwei, drei Spiele nicht gewinnt, dann sind es auf einmal ein paar Punkte Abstand und dementsprechend ist jedes Spiel ein Endspiel", sagte RWE-Chefcoach Fabian Gerber, der in den noch ausstehenden Partien "nochmals alles raushauen" will.