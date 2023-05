Den harten sportlichen Konkurrenzkampf mit Cichos nimmt Guderitz sportlich. "Lukas hat diese Saison definitiv seine Leistung gebracht. Daher gab es gar keinen Grund, über einen Wechsel auf der Position nachzudenken", sagte er in einem Vereinsinterview am Donnerstag.

Auch darüber hinaus ist der Halberstädter Kader nach dem mit reichlich Nachholspielen bestückten, intensiven Saisonendspurt stark ausgedünnt. Die eigenen Jugendspieler, die in der Vergangenheit bei ähnlichen Situationen ausgeholfen hatten, steckten in den letzten Wochen zu großen Teilen in ihren Abiturprüfungen und konnten so am Trainingsbetrieb der 1. Mannschaft nur selten teilnehmen. Dementsprechend einsam war es am Sonntag auf der Auswechselbank: Lediglich vier Feldspieler saßen dort.