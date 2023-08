Die Weste ist blütenweiß, doch die Statistik in diesem Fall nicht viel wert. Der FSV Zwickau empfängt am Freitag (19 Uhr im Live-Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) zum ersten Regionalliga-Heimspiel den FSV Luckenwalde, gegen den man in sechs Duelle bisher nicht einen Punkt abgegeben hat. In der Aufstiegssaison 2015/16 hatte es gar zwei glasklare Siege gegeben. Doch diesmal sind die Vorzeichen andere. Die Schwäne sind noch in der Mannschafts-Findungsphase, während die Brandenburger mit einer breiten Brust nach dem 6:0-Heimauftakt gegen den Berliner AK auflaufen werden. Auf eins kann sich Zwickau verlassen, seine Fans. Der Verein rechnet mit mindestens 3.500 Zuschauern. Kapitän Davy Frick: "Freitagabend, Flutlichtspiel, da freut sich jeder Spieler drauf."