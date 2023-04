Germania Halberstadt kämpft am Freitag im Heimspiel gegen den BFC Dynamo wieder um wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Das Team von Trainer Manuel Rost hatte zuletzt bei Aufsteiger Greifswalder FC durch ein 2:2 zumindest einen Zähler verbuchen können. Allerdings war für Germania mehr drin, denn Halberstadt führte zwischenzeitlich durch Treffer von Louis Malina (6.) und Patrick Baudis (38.) bereits mit 2:0. Doch Greifswald, das zwei Platzverweise von Guido Kocer (32./Rote Karte) und Jannis Farr (75./Gelb-Rot) verkraften musste, schaffte durch Tom Weilandt (43.) und Nico Granatowski (61.) noch den Ausgleich.

Germania-Coach Rost war nach der Partie dennoch zufrieden. "Wir haben eine gute Leistung gezeigt, auch wenn wir am Ende das Ergebnis nicht auf unsere Seite bekommen haben." Gegen den BFC soll nun punktemäßig nachgelegt werden. "Wir sind der Überzeugung, dass wir dem BFC das Leben wieder sehr schwer machen können. Aber wir brauchen wieder diese Ekelhaftigkeit und bedingungslose Laufbereitschaft, was wir gegen Greifswald auch geschafft haben. Wir müssen uns in Räume trauen, die für Gefahr sorgen", fordert der Coach des Tabellenvorletzten.