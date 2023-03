Die Klassenfrage: Mindestens ein Team muss absteigen, wenn sich der Staffelsieger gegen den Bayern-Sieger – aktuell SpVgg Unterhaching - durchsetzt und kein Drittligisten aus dem NOFV-Gebiet absteigt. Aktuell aber sind mit dem FSV Zwickau und dem Halleschen FC zwei Team in akuter Gefahr. Bedeutet, dass im schlimmsten Fall bis zu vier Mannschaften aus der Nordost-Staffel den Weg in die Oberliga gehen müssten.

Die Berliner, die sich in der Winterpause von Trainer Abu Nije getrennt hatten, konnten 2023 unter Christopher Brauer aber erst zwei Punkte sammeln, bei sechs Niederlagen. Bleiben ernüchternde neun Punkte. Brauer wird aber auch bei einem - wohl kaum noch zu vermeidenden - Abstieg bleiben. Zwei Spiele gewann TeBe in der laufenden Saison, darunter ausgerechnet auch das Hinspiel am 15. Oktober. Das 4:3 war der erste Dreier für die Berliner. Nach 17 Minuten lagen die Halberstädter dabei bereits mit 0:3 zurück. Erst in den Schlussminuten kam Germania besser rein, schaffte aber nur noch den Anschlusstreffer. Positiv für Halberstadt: TeBe hat nur einen Punkt bisher in fremden Stadien geholt, so soll es auch bleiben.