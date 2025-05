Trainer Mark Zimmermann sieht das mit dem Sieg genauso. Weiter denkt er noch nicht: "Grundsätzlich gehe ich nicht in das Spiel und sage, wir blasen den Gegner mit 8:0 aus dem Stadion. Da wäre ich als Trainer nicht richtig." Zumal er auch einen Gegner erwartet, der "uns nicht schenken wird". Zehlendorf hat sich in den vergangenen Wochen zum Klassenerhalt gepunktet, das aber vor allem zu Hause – unter anderem mit einem 2:1 gegen Lok Leipzig. Auswärts ist der Aufsteiger allerdings nur Vorletzter. Mit einem Sieg würde sich Halle zum besten Heimteam der Liga küren.



Der Trend spricht für die Saalestädter: "Wir haben das erste Mal vier Spiele am Stück gewonnen", so Trainer Zimmermann. Dass man es nicht mehr in der eigenen Hand habe, liege an "zwei, drei Knackpunkten", sagt Sportchef Meyer: "Sicherlich der späte Ausgleich in Eilenburg und die Niederlage in Jena. Es war für uns nicht mehr planbar, Platz eins zu erreichen."