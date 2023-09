FCE-Trainer Prüfer: "Wir sind generell so gepolt, dass wir auf Sieg spielen"

Ein Duell um Punkte zwischen den Hanseaten und Eilenburg gab es noch nie. Die Premiere steigt nun im Ostseestadion. In der Tabelle haben die Eilenburger mit sechs Punkten auf Platz 16 die Nase vorn, die Nordlichter rangieren einen Rang dahinter mit vier Zählern. Dass sich an der Rangfolge nichts ändert, dafür wollen die Eilenburger sorgen. Also, verlieren verboten. Am Sonntag dürfen die Eilenburger im großen Ostseestadion ran und wollen dort etwas mitnehmen. Bildrechte: IMAGO / Fotostand

Zwar gehen die Sachsen als Außenseiter ins Rennen, was sie aber nicht daran hindern sollte, einen Punkt zu holen. Das verriet FCE-Cheftrainer Sascha Prüfer Sport im Osten. Und sollten es gar drei Zähler werden, wäre es noch besser. "Wir sind generell so gepolt, dass wir auf Sieg spielen. Wir laufen den Gegner an, wir sind mutig, wir wollen den Ball. Das haben wir zuletzt eindrucksvoll gegen Erfurt bewiesen, als wir 50 Prozent Ballbesitz hatten", sagte der 36-Jährige.

Hansa-Youngster "machen sich nicht so einen Kopf"