Nach dem überzeugenden 7:0-Auftritt des VfB Germania Halberstadt im FSA-Pokal beim SV Groß Santersleben kehrt die Mannschaft von Trainer Manuel Rost wieder in den Liga-Alltag zurück. Am Freitagabend (30. September) steht den Germanen eine ganz schwierige Aufgabe bevor, der Gegner in Berlin ist die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Der Anpfiff im Stadion auf dem Wurfplatz erfolgt 19 Uhr. "Sport im Osten" tickert live, zu erreichen bei mdr.de/sport und in der "SpiO"-App.