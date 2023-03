In Halberstadt sieht die Situation dagegen äußerst düster aus. Der VfB steckt bis zum Hals im Abstiegskampf und hat mittlerweile zwölf Punkte Rückstand auf Platz 14 und damit das rettende Ufer. Hinzu kommt die bittere Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Jena, als die Halberstädter schon in Halbzeit eins fünf Tore eingeschenkt bekamen. Gegen die favorisierten Leipziger zu punkten ist für das Team von Manuel Rost also beinahe Pflicht.