Doch auch beim 1. FC Lok Leipzig könnte die Stimmung kaum besser sein. "Wenn man so ein Derby gewinnt, ist das für den Sieger immer schön. Wir wollen das gute Gefühl ins Spiel gegen Erfurt mitnehmen“, freute sich Trainer Almedin Civa. Dennoch warnt auch der Coach vor dem "Aufsteiger": "Die haben im Derby gegen Jena einen Punkt geholt und schicken auswärts Chemnitz 3:0 'nach Hause'. Es ist ein Aufsteiger, der zurecht da steht, wo er steht. Die haben keinen Druck. Wir müssen konzentriert sein, dazwischenhauen und dürfen nicht in Konter geraten."

Personell ist die Lage bei den Leipzigern entspannt. Und freuen dürfen sich die Kicker auch auf eine tolle Kulisse, denn das Interesse an diesem Ostduell ist gewaltig. Mittlerweile gingen schon über 3.000 Tickets weg und die Gäste werden ebenfalls stimmkräftig unterstützt. Der Verein rechnet am Freitagabend mit bis zu 5.000 Fans im Stadion.

Der letzte Auswärtssieg der Thüringer datiert übrigens aus dem Jahr 1980. Am 6. März gab es ein 2:0 im Bruno-Plache-Stadion. Die Tore erzielten damals Klaus Schröder und Armin Romstedt. Das letzte Aufeinandertreffen gab es am 15. Dezember 2019 in der Regionalliga, Lok siegte 2:1, Djamal Ziane und Sascha Pfeffer knipsten. Erfurt stellte danach im Januar 2020 den Spielbetrieb ein und musste zwangsweise in die Oberliga absteigen, Investor Franz Gerber bewahrte den Verein vor der Auflösung. Blickt man auf die heutige Mannschaft und Trainer Fabian Gerber kann man nur den Hut ziehen, was sich in Erfurt entwickelt hat.