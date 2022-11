Neuer Aussetzer verboten bei Lok Leipzig

Lok Leipzigs rechter Flügelspieler Eric Voufack traf beim Sieg im April 2022 gegen Meuselwitz zum 2:0-Endstand. Bildrechte: Picture Point Jetzt kommt mit Meuselwitz wieder ein kleines Team der Liga, wo Civa vor allem noch eine zweite Sache verbessert sehen will. "Wenn wir unseren Stürmer Djamal Ziane angespielt haben, dann oft gerade. Besser wären aber diagonale Anspiele." Die sind eben unberechenbarer. Mit solchen messerscharfen Analysen hat "Alme" den 1. FC Lok aus den Trümmern der verpassten Aufstiegsrelegation 2020 geführt und zu einem dauerhaften Drittliga-Anwärter entwickelt. Da war die Vertragsverlängerung mit ihm bis 2025 nur logisch. Gegen den ZFC darf es für die großen Ambitionen des Kultklubs diesmal keinen Aussetzer mehr geben. Civa stellt klar: "Meine Mannschaft ist so gut, dass sie Meuselwitz zuhause schlagen muss. Es gilt wie beim letzten Heimspiel gegen Luckenwalde sehr geduldig und diszipliniert zu spielen und dann auch das Tor zu machen. So bereitest du dem Gegner Kopfschmerzen."

Gesetz der Serie hat sich umgekehrt

Die Blau-Gelben haben im heimischen Plache-Stadion erst zwei Gegentore kassiert, sind seit fünf Spielen dort komplett mit weißer Weste. Auch sonst spricht wenig für eine Überraschung des Gastes. Civa hat alle Männer an Bord - und die Thüringer haben ihren Schrecken in Leipzig-Probstheida schon länger verloren. Während Lok in den ersten zehn Vergleichen bei vier Remis nie gewinnen konnte, hat sich der Angstgegner mittlerweile zum Lieblingsrivalen entwickelt.

Meuselwitz-Trainer Heiko Weber hat bei Lok Leipzig statistsch gesehen schlechte Karten. Bildrechte: Tanja Kaltofen Seit April 2018 musste sich der FCL in acht Partien dem ZFC nie mehr geschlagen geben. Nur zwei Unentschieden stehen in dem Zeitraum zu Buche, Lok musste dabei gar nur drei Gegentore schlucken. Die letzten fünf Spiele wurden alle siegreich beendet, viermal zu Null. Meuselwitz-Trainer Heiko Weber begründet: "Lok hat sich stetig zu einer Spitzenmannschaft gemausert. Das ist aller Ehren wert. Wir spielen trotz der letzten Ergebnisse gern dort. Vor so einer Kulisse mit 3.000 bis 4.000 Leuten macht es doch viel mehr Spaß, als irgendwo vor 300 Zuschauern zu kicken!"

ZFC-Coach Weber weiß, wie man Lok schlägt