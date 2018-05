Beide Teams haben eine solide Saison gespielt, verloren aber am Wochenende ihre Spiele. Die Nordhäuser scheiterten an der in Unterzahl spielenden FSV Budissa Bautzen (0:1), der BFC beim 1. FC Lok (0:2). Wacker-Coach Volkan Uluc, der viereinhalb Jahre BFC-Trainer gewesen war, sagte: "Wir wollen frühzeitig ein Tor erzielen, um dann mit Selbstvertrauen den Sieg einzufahren. Wir haben im April viele Spiele gut gestaltet und sind immer wieder an unserer Abschlussschwäche gescheitert."

Wacker-Trainer Volkan Uluc Bildrechte: IMAGO