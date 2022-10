Zum 108. Mal in der Geschichte treffen am Sonntag die beiden Leipziger Traditionsvereine 1. FC Lok und BSG Chemie aufeinander. Nach dem engen und am Ende dramatischen Spiel in der dritten Hauptrunde des sächsischen Landespokals, in dem Lok Leipzig durch einen Fehlschuss des Chemie-Spielers Ben Keßler im Elfmeterschießen knapp die Oberhand behielt, ist auch im Hinspiel der Regionalliga-Saison im Probstheidaer Bruno-Plache-Stadion (Anstoß: Sonntag, 16 Uhr) mit viel Spannung zu rechnen. Der MDR überträgt die Begegnung live im Fernsehen, im Internet auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App.