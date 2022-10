Die Vergangenheit beider Vereine spricht eher für die Gastgeber aus Berlin. Zwar werden sich Lok-Fans noch gut an den 3:0-Auswärtssieg aus der vergangenen Saison erinnern. Allerdings setzte es im Rückspiel eine Niederlage, die einen weiteren Sargnagel für die zarten Aufstiegshoffnungen der Blau-Gelben bedeutete. Insgesamt gab es aus den acht Aufeinandertreffen nur zwei Siege für die Leipziger, bei zwei Remis und vier Niederlagen. Dazu kommt, dass Lok in dieser Saison auswärts noch nicht so richtig den Rhythmus gefunden hat. Einzig gegen Germania Halberstadt holte die Civa-Elf auf fremdem Rasen drei Punkte.