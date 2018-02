Aktuell trennen beide Klubs zehn Punkte in der Tabelle. Während Babelsberg im Mittelfeld steht, ist Leipzig Vorletzter. Chemie-Trainer Dietmar Demuth geht selbstbewusst an die Aufgabe heran: "Jeder ist schlagbar. Es kommt nur auf unsere Leistung an. Das hat man auch gegen Cottbus gesehen. Wenn wir kompakt stehen, wenn wir an unsere Grenzen gehen, dann ist es für jeden Gegner schwer, uns zu schlagen." Am vergangenen Sonntag hatte Chemie mit 0:2 gegen Spitzenreiter Energie Cottbus verloren.