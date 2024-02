Bildrechte: IMAGO / Picture Point

In den letzten Wochen ließen die Lausitzer zu oft Federn, verloren gegen den BFC Dynamo und in Erfurt, kamen in Luckenwalde nur zu einem 1:1. Der Abstand zur Spitze wuchs gewaltig. Da spielte es Energie in die Karten, dass Primus Greifswald am Dienstag (06.02.2024) im Nachholer gegen Altglienicke erstmals verlor. Sollte die Kicker von der Ostsee jetzt wacklige Knie bekommen und auch der BFC Dynamo in einer Formkrise fallen, könnte für Cottbus noch was gehen.